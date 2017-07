Met een groep mensen investeren in de zonnepanelen boven op het dak van een supermarkt, of samen investeren in windmolens. Minister Tommelein vindt dat Vlamingen daarvoor een belastingvoordeel moeten kunnen krijgen. Dat levert volgens Tommelein veel meer op dan een klassiek spaarboekje. "Die investeringen halen toch een rendement van 4-5 procent, dat is rendabel en dus is het slim dat mensen daarin investeren."

Tommelein geeft voorbeelden: "Ik denk bijvoorbeeld aan de bedragen optrekken die je kan investeren in een coöperatieve. Of dat bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van een school of een buurtwinkel niet belast worden, maar een fiscale stimulans krijgen."

Tommelein gaat zijn plan bekijken met de collega's van de federale regering. Hoe het fiscaal voordeel er precies zou uitzien, is nog niet duidelijk.