Muzikaal vuurwerk sluit nationale feestdag af

Rond 23 uur is het vuurwerk afgeschoten vanuit de tuinen en vanop het dak van het Paleis der Academiën in Brussel. Dit is de traditionele afsluiter van onze nationale feestdag.

