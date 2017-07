Mathilde draagt voor het Te Deum en het defilé vandaag een échte zomerjurk in zijde, zo vertelt Edouard Vermeulen van Natan, in zachtroze, met nadruk op de taille en zeer aansluitend. Alles staat in het teken van bloemen. De print op de taille en de mouwen is een gedrukt boeket in geel, roze en groen en is ook exclusief voor deze jurk. De jurk is afgewerkt met klokmouwen en boothals. De bijpassende accessoires zijn in hetzelfde zachtroze. Fabienne Delvigne van het gelijknamige huis laat weten dat de bijpassende poederroze hoed vooral door de vorm zeer elegant is. Voor de kenners: de hoed is vervaardigd uit bananenvezel.

Voor de activiteiten deze namiddag zal de koningin een "gerecycleerde jurk" dragen, verklapt de ontwerper. Welke is nog een verrassing, ook voor hem. Vanavond zal Mathilde een zwarte pantalon dragen met zwart/wit gelijnd topje voor het marine-effect. Het geheel is afgewerkt met een ceintuur en de koningin draagt lage hakken voor de gelegenheid.