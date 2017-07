De Belgische "doodle" is ontworpen door een Belgische designer, hoe kan het ook anders. Steebz Khuan (pseudoniem van de 42-jarige Steve Reggers uit Riemst) koos ervoor om het landschap in kaart te brengen. "Ons land is net klein genoeg om er alle hoekjes en kieren van te hebben gezien, en het leent zich er geweldig toe om in alle vormen en maten in kaart te brengen. In de doodle heb ik geprobeerd zoveel mogelijk landschappen samen te brengen", klinkt het in een persbericht.

In totaal worden 20 landschappen en "landmarks" getoond, en 2 voor ons land symbolische begrippen. Wat kunnen we zoal herkennen? Het Koninklijk Paleis in Brussel en de Grote Markt. We zien ook de Menenpoort in Ieper en de mijnen in Genk. En onze eigen VRT-toren krijgt blijkbaar ook een eervolle vermelding. Vindt u ze allemaal?

We willen de pret niet bederven door hier meteen al alles te verklappen. Wie klaar is met zoeken, kan via deze link nagaan of en in hoeverre zijn of haar oplossingen correct zijn (door een technisch probleem is de link niet beschikbaar in de app, nvr).