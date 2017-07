Wij telden vanmiddag minstens 100 vluchtelingen in het Maximiliaanpark, de Brusselse politie telde er begin deze week een zo’n 150 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen spreekt van een 300-tal transitmigranten. Dat is lang niet zo veel als twee jaar geleden, toen de vluchtelingencrisis een hoogtepunt bereikte en er ruim 3000 mensen in het Maximiliaanpark kampeerden. Maar de situatie is nu ook anders: in 2015 ging het vooral over vluchtelingen die in ons land asiel wilden aanvragen. Momenteel treffen we vooral ‘transitmigranten’ aan in het park. Dat zijn vluchtelingen die op doorreis zijn en dus niet in België willen blijven.