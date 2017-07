De ministerraad keurde nog een belangrijke pensioenmaatregel goed. Voor mensen die vanaf 2019 met pensioen gaan, zullen de effectief gewerkte jaren meetellen voor het pensioen, zelfs al hebben ze op dat moment al meer dan 45 jaar gewerkt.

Werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslissen om toch nog even verder te werken, plukten daarvan tot nog toe geen vruchten in de berekening van zijn of haar pensioen. Pensioenrechten werden opgebouwd tot en met 45 werkjaren, de jaren die men erna nog presteerde, telden niet meer mee.



Daar past minister Bacquelaine nu een mouw aan. Voor wie vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen in de pensioenberekening. Werknemers en zelfstandigen die langer werken dan 45 jaar, krijgen vanaf dan dus ook een hoger pensioen.