In zijn eerste voorontwerp rond een gegarandeerde dienstverlening voor het spoor kwam Bellot met het 8-4-1-principe op de proppen. De stakingsaanzegging moest ten laatste acht dagen op voorhand gebeuren en vier dagen voor de staking moest elk personeelslid aangeven of het aan de actie deelneemt of niet. Wie dat niet doet, riskeert een sanctie. Bedoeling is dat de NMBS een dag voor de staking een alternatief vervoersplan kan bekendmaken aan de reizigers.

De tekst kwam zonder kleerscheuren door de ministerraad, maar stuitte bij de Raad van State op kritiek. Werknemers vier dagen op voorhand al laten beslissen of ze al dan niet mee staken, waarna ze niet meer van idee kunnen veranderen, kan voor de Raad van State niet. Die termijn moest korter.