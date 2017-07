De Brusselse regering is verheugd en spreekt van een historische uitspraak. "Dit is een collectieve overwinning, die van het gewest, van de 19 gemeenten alsook die van de verenigingen van buurtbewoners die zich samen met ons gemobiliseerd hebben", zegt minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH). "Dit toont aan dat wanneer wij op een constructieve manier samenwerken en ons boven de politieke breuklijnen stellen, wij erin slagen om in het belang van alle Brusselaars tastbare resultaten te bereiken. Deze rechtvaardige beslissing erkent ten volle het grote aantal gevallen van geluidsoverlast die door onze medeburgers ondergaan worden."

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zegt dat de uitspraak genuanceerd is en dat de rechter ook zegt dat er niet mag worden geraakt aan de operationele capaciteit van de luchthaven.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, die niet betrokken is in deze zaak maar wel bevoegd is voor de geluidsnormen in Vlaanderen, zegt dat er snel werk moet gemaakt worden van een nieuwe federale vliegwet die de vliegbewegingen boven de luchthaven meer moet spreiden.