In Mechelen is heel wat hagel uit de lucht gevallen (foto's). In de omgeving van de Tervuursesteenweg zagen tuinen er deze morgen nog wit van de hagel. Er is ook glas gesneuveld van koepels, serres en veranda's. In de Eenheidstraat in Mechelen is de brandweer een stelling gaan vastmaken, die was losgekomen.

In Bonheiden en Heist-op-den-Berg moest de brandweer takken verwijderen die op straat waren terecht gekomen.



In Vlaams-Brabant lag het zwaartepunt van het onweer rond Vilvoorde. Daar zijn heel wat bomen omgewaaid, vooral in het Hanssenspark. In de Hellestraat ging zelfs een deel van een dak vliegen.

In Grimbergen was er dan weer veel wateroverlast. Dat was onder meer het geval in de Populierendallaan, waar al vaker problemen waren. Daar zijn momenteel rioleringswerken bezig.