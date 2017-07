Delhaize krijgt sinds het begin van de week enkele honderden vragen van ongeruste klanten, aldus woordvoerder Roel Dekelver. Het juridische departement en de IT-dienst van Delhaize bekijken het voorval.

Bij Lidl bleef het aantal klachten of vragen van klanten beperkt. Het gaat om een tiental vragen op de klantendienst, aldus woordvoerster Isabelle Colbrandt. Daar hebben ze sinds vorige week woensdag meldingen over de WhatsApp-berichten in Nederland en sinds gisteravond in België. "We gaan deze zaak zeker onderzoeken", aldus de woordvoerster.

Ook Albert Heijn waarschuwt klanten om niet op de link in het bericht te klikken. Zulke wedstrijden zal de warenhuisketen ook nooit via WhatsApp of sms voeren, maar via de officiële kanalen, aldus woordvoerster Sally Herygers.