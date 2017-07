Daarom werkt Dayez dus aan een plan. Dutroux onderbrengen in een klooster, zoals eerder gebeurde met zijn ex-vrouw Michelle Martin, lijkt voor de advocaat de meest plausibele oplossing: “Dat is een mogelijkheid. Huisarrest met een enkelband kan ook. We moeten er in elk geval voor zorgen dat Marc Dutroux niet zomaar over straat kan wandelen. Niet omdat hij een gevaar is, maar omdat hij dan zelf in gevaar zou zijn.”

In afwachting van zo’n plan wil de advocaat de levensomstandigheden van zijn cliënt in de gevangenis van Nijvel verbeteren: “Marc Dutroux moet dezelfde rechten krijgen als andere gevangenen. Dat betekent dat zijn brieven niet geopend worden, dat hij meer bezoek kan krijgen, en dat hij meer contact moet krijgen met andere gedetineerden. Nu wordt hij volledig geïsoleerd van andere gevangenen. Men zegt dat dat voor zijn eigen veiligheid is. Als dat klopt, bewijst het opnieuw het failliet van ons systeem: is er echt geen andere mogelijkheid om iemands leven te beschermen, dan door hem te isoleren van alle andere mensen?”