Koning Filip beseft dat het er niet in alle straten zo aan toe gaat. Maar meer dan we denken, zegt hij, “bestaat er een gemeenschap aan waarden, over de verschillen heen.” En dus roept hij op, en geeft hij raad, en zegt hij zelfs ronduit wat we moeten doen.

“Praat eens met iemand in uw omgeving die u niet kent. U zal ontdekken dat u met uw buren dezelfde vragen deelt, dezelfde twijfels, dezelfde hoop, dezelfde dromen. Welzijn en geluk hebben pas waarde als ze echt worden gedeeld.”

Onze koning zet zijn besluit kracht bij met zijn arm. En hij belooft dat we de positieve dynamiek gaan kunnen verzilveren. “Op voorwaarde dat we willen leren van wie ons voorafgaat, van wie ons volgt, van onze buren, en van wie we soms denken dat ze zo verschillend zijn. Over de verschillen heen kijken, meer is daar niet voor nodig.”

En na deze opdracht rondt de koning zijn 21 juli-speech af, met een wens van hemzelf en koningin Mathilde: “Een gezellige nationale feestdag.”