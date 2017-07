Sinds deze week is het gebruik van de onkruidverdelger Roundup verboden in ons land, omdat deze kankerverwekkend glyfosaat bevat. Vlamingen zoeken daarom naar alternatieven om hun onkruid te verdelgen. Een populaire vervanger is de onkruidbrander, een toestel dat het onkruid wegbrandt met een open vlam.

Deze onkruidbranders hebben echter al heel wat branden veroorzaakt en de brandweer waarschuwt daarom voor het gebruik ervan. Door de lange droogte in ons land zijn gewassen en gras extra vatbaar voor vuur. Afgelopen week zijn in Vlaanderen nog twee woningen zwaar beschadigd door het gebruik van de branders.