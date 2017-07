De Belgische antiwitwaswet is een omzetting van een nieuwe Europese richtlijn, een belangrijke tool in de strijd tegen witwaspraktijken in enkele sectoren die daar gevoelig aan zijn. Door de wet zouden bijvoorbeeld handelaars in zogenoemde edele stoffen niet meer cash mogen betalen voor goud, zilver, platina en palladium, net omdat die transacties vaak worden misbruikt om zwart geld wit te wassen.

"Maar diamant is niet aan dat lijstje toegevoegd", stelt Peter Vanvelthoven van oppositiepartij SP.A. "En dat is toch wat bizar, als je weet dat verschillende internationale organisaties en ook de BBI al hebben gewaarschuwd dat de diamantsector bijzonder fraudegevoelig is." Diamantairs zullen in de toekomst dus toch cash kunnen blijven betalen om onderling diamanten te verhandelen, en dat voor bedragen tot 3.000 euro.

Vanvelthoven had een amendement ingediend om diamant ook op te nemen in het verbod, maar dat is weggestemd. "In het oorspronkelijke wetsontwerp stond diamant wel in het lijstje, maar dat is er nadien uitgehaald", zegt hij. "Ik vind de antiwitwaswet voor alle duidelijkheid erg belangrijk, maar de diamantsector een uitzondering geven, is toch een verkeerd signaal."