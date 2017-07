Te veel katten eten te veel vogels op

Te veel katten eten te veel vogels op

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil dat iedereen die een poes in huis haalt deze ook laat steriliseren. Zo wil hij de strijd aangaan tegen de vele zwerfkatten in Vlaanderen. Ook Natuurpunt vindt dit een goed idee want te veel katten eten te veel vogels op.