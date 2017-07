Waarom de kinderen ziek geworden zijn is nog niet duidelijk, zegt Brecht Goerlandt, nationaal coördinator van de KSA. De oorzaak is nog niet bekend. "Het Voedselagentschap is hier geweest, zij gokken erop dat de Oerthe misschien de boosdoener geweest is, maar zeker is dat nog niet. Ze hebben wel een grondige check gedaan van het materiaal en de keuken hier. Daar waren ze lovend over, dus het is zo goed als uitgesloten dat het daardoor komt."

"De leiding heeft de kinderen wel goed opgevangen en helder gecommuniceerd. Daar verdienen ze zeker een pluim voor, want deze situatie is voor hen ook niet evident. Het kamp was ook nog maar sinds maandag bezig, dus ze hadden nog heel wat leuke plannen die ze nu niet kunnen realiseren."

Afgelopen weekend werd in Tenneville ook al een Chiro-kamp vroegtijdig stopgezet nadat er enkele jongeren ziek geworden waren.