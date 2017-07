Diefstallenploeg in kerken in de Westhoek

Het laatste half jaar woedt er een diefstallenplaag in de Westhoek. Al twintig keer is er iets gestolen uit de kerken daar. De meest recente inbraak vond plaats in de kerk in De Klijte.

