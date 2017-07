Endoscopen moeten normaal gezien heel wat soorten reinigingen ondergaan. Er moet worden getest of er geen gaatjes in zitten, maar door de hoge tijdsdruk wordt deze test soms overgeslagen of niet grondig uitgevoerd. De toestellen zijn vrij groot, maar de spoelbakken waarin ze worden gereinigd zijn meestal te klein. Ook moeten de endoscopen manueel worden gereinigd met wegwerpborsteltjes, maar deze borsteltjes worden vaak voor meerdere reinigingen gebruikt.

Els Vastmans, diensthoofd Sterilisatie van het AZ West in Veurne, zegt dat het gebrek aan opleidingen ook een grote bekommernis is: "We hebben mensen die komen solliciteren zonder dat er eigenlijk een echte opleiding is. Ook voor die endoscopen bestaat er helemaal niets en het zou jammer zijn mocht de overheid er niet op ingaan om in financieringen en in een opleiding te voorzien."