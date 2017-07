Voor Defensie is het defilé van groot belang. Generaal Theys, van de Landmacht én de algemeen verantwoordelijke op 21 juli, wijst erop: "Het is een promotie voor het leger. We tonen waarmee we bezig zijn, we laten zien wat we kunnen en wat we waard zijn. En dat is in een Europese context best wel wat, dat wordt vaak vergeten."

Bovendien wil het leger zo jonge talenten lokken. "Het is niet omdat het leger moet afslanken dat er geen toekomst is bij ons. Wel integendeel, er komt nu een tsunami van pensioenen aan, er zal plaats genoeg zijn voor wie wil en voor wie talent heeft: van technische functies, tot piloten, tot paracommando’s en infanteristen en IT'ers, noem maar op."