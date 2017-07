N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp, die de cijfers heeft opgevraagd, vindt het goed dat er terugbetaling is voor mensen die de medicatie nodig hebben. Maar 14 miljoen terugbetaalde pillen per dag, dat is volgens het kamerlid verontrustend:

“Dat is gewoon overconsumptie. En dan hebben we het nog niet eens over de medicatie die níet terugbetaald wordt". Bovendien wordt de oorzaak van de problemen in vele gevallen ook niet aangepakt door pillen te slikken, vindt Van Camp. “We zijn bijvoorbeeld Europees kampioen in het gebruik van antidepressiva, maar een bezoek aan de psycholoog wordt nog steeds niet terugbetaald. Ook wat diabetes betreft zouden we beter kunnen inzetten op preventie. Dat kan door overgewicht en obesitas te bestrijden, de voornaamste veroorzakers van diabetes.”

De terugbetaalde medicijnen kosten de ziekteverzekering wel bijna vijf procent minder dan vijf jaar geleden. Dat komt vooral omdat de overheid maatregelen heeft genomen om geneesmiddelen goedkoper te maken. “Op zich komen er ook niet zo veel nieuwe geneesmiddelen bij. En bij geneesmiddelen vervalt na verloop van tijd het patent, waardoor de prijs van de medicatie daalt,” geeft Van Camp nog mee.