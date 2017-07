In Nederland hebben al een aantal zwembaden maatregelen genomen tegen het roken. Zo hebben de buitenzwembaden in Hengelo en Haarlem het terrein al grotendeels rookvrij gemaakt. Ook de Blosocentra in België spelen met het idee. “Buiten roken is op nog geen enkel domein verboden, maar we denken er wel over na om zo’n verbod in te voeren. Het enige obstakel is de afdwingbaarheid: we moeten het verbod voldoende kunnen afdwingen”, zegt Peter Janssens, afdelingshoofd van de Blosocentra.