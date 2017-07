Volgens boswachter Eckard Boot van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland is het groene water van de ene dag op de andere veranderd in flamingo-roze. Het bijzondere natuurverschijnsel kwam aan het licht toen een natuurfotograaf over het gebied vloog. "Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt", zegt de boswachter. "Maar we zitten in de piek van een droogteperiode, waardoor het water snel verdampt. Het zoutgehalte van het water is dus ongekend hoog."