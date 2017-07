Op 28 mei 2014 dook een volwassen exemplaar op in een kolonie Jan-van-Genten op Helgoland, een Duits eiland in de Noordzee. De vogel werd er voor het laatst dat jaar opgemerkt op 13 juni. Opmerkelijk, in 2015, 2016 en 2017 keerde deze wenkbrauwalbatros terug naar dezelfde zeevogelkolonie."

De voorbije weken werd vermoedelijk hetzelfde exemplaar opgemerkt op een aantal plaatsen langs de westkust van Engeland en Schotland. "Op 16 juli was ook België aan de beurt", vertelt Verbelen.

"Het is al eerder gebeurd dat een eenzame wenkbrauwalbatros op het noordelijk halfrond verzeild raakte en hier bleef hangen. Het meest bekende exemplaar was Albert, een volwassen mannetje dat voor het eerst werd opgemerkt op 18 mei 1967 in de Firth of Forth in Schotland. Albert keerde tot juli 1995 elk jaar terug naar een kolonie Jan-van-Genten op de Shetlandeilanden. Pogingen om er vrouwtjes Jan-van-Gent te verleiden, bleven uiteraard zonder resultaat."