De cel namaak gaat mee met haar tijd. “Namaak produceren is een kunstje geworden, maar de inspectie gaat ook vernuftiger tewerk”, zegt Jannick Grooten, diensthoofd van de cel. En dat leidde dus tot de vruchtbare maand juni: “Het ging over duizenden stuks, voornamelijk luxeproducten, en dus toch voor een behoorlijke grote som”.

Het toont de efficiëntie aan van de cel namaak, die in 10 jaar tijd is geëvolueerd van een jager op klein wild naar een vanger van de grote buit. “De focus is verlegd en we zijn veel meer op de distributeurs en invoerders van die namaakproducten beginnen stoten. Dat zorgt dus ook voor grote inbeslagnames die meer geld waard zijn. We proberen verder te geraken dan alleen maar de kleine garnalen”, zegt Grooten. “En bijna alles wordt nagemaakt, zelfs stopcontacten en kettingzagen, want overal valt geld mee te verdienen.”

Hoe vind de cel die namaakspullen? “Via een klacht van een consument, of een tip van een “merkhouder” of via onze eigen expertise: rondkijken en luisteren en weten in welke buurt er veel wordt nagemaakt, we doen daar dan extra controles, wat vaak tot succes leidt”, weet Grooten.