Kopen mag dus, gebruiken niet. Maar wie gaat dat controleren? "In principe kunnen verschillende mensen ingrijpen", zegt Jan Pauwels. Als de wijkagent iemand in de tuin glyfosaat ziet spuiten, kan hij hem erop aanspreken. Ook de milieu-inspectie is bevoegd of gemeentelijke toezichthouders. Maar we gaan geen controleurs op pad sturen. In de praktijk zal er alleen opgetreden worden als er incidenten zijn of na een klacht".