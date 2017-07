Cel Namaak doet recordvangst van 1,4 miljoen: "Verschil met merkproducten steeds kleiner"

Vorige maand zijn bij één inval een partij namaakhandtassen en -kleding in beslag genomen voor 1,4 miljoen euro. Precies 10 jaar bestaat de cel nu, en in die tijd is ze erin geslaagd om voor ruim 90 miljoen euro aan namaakspullen van de markt te halen.

