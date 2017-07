In 2016 waren bijna 1.400 leden van de wielerbond betrokken bij een ongeval. Nu zijn dat er al zo’n 200, terwijl het seizoen nog niet begonnen is. Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen, zegt dat het steeds moeilijker wordt om de wielersport op de openbare weg uit te oefenen. Volgens hem zijn de openbare wegen er niet voor geschikt en zijn burgemeesters ook niet zo happig om wielerevenementen in hun gemeente te organiseren door de hele rompslomp die zo’n evenement met zich meebrengt.

Sinds 13 juni onderzoekt de wielerbond de mogelijkheid van gesloten circuits in Vlaanderen. Bij onze noorderburen zijn afgesloten circuits een groot succes, daar zijn er al 51 gebouwd. In België zouden er zeker acht circuits moeten komen. Alleen is de vraag of dit haalbaar is, want de bouw van een circuit kost al ruim 450.000 euro.

Nochtans ziet de Glorieux potentieel in afgesloten circuits, omdat de renners dan in een veilige omgeving kunnen fietsen en ook ’s avonds kunnen trainen met verlichting.

"Atletiek, zwemmen, volleybal worden allemaal uitgeoefend op een veilig afgesloten terrein, maar onze sport vindt plaats op de openbare weg. Als wij dus willen dat onze sport blijft bestaan, en dat de jeugd ze aantrekkelijk vindt, moeten wij ook de veiligheid kunnen garanderen", besluit Glorieux.