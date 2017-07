Het dierenpark heeft op zijn Facebookpagina een fragment gedeeld van beide zeehondbevallingen. In de video is te zien hoe het eerste jong vrij vlot ter wereld komt. Nadat zijn moeder hem/haar heeft schoongelikt, rust het dier nog even uit voor het zich aan zijn eerste zwembeurt waagt. Een andere zeehond komt even nieuwsgierig kijken naar de nieuwe telg in de familie.

Bij het tweede zeehondje breekt de vruchtzak na de bevalling niet meteen. Het dier komt, beschermd door een vlies en nog in het vruchtwater, in het zwembassin terecht. Moeder zeehond bevrijdt haar jong meteen, voor ze samen een eerste duik nemen.

