Het aantal infectieproblemen steeg met liefst 15 procent tegenover de eerste twee vakantieweken van vorig jaar. En het aantal mensen met een zonneslag steeg van 61 naar 82. Het belooft dus een "topjaar" te worden.

"Een goede voorbereiding, voorzichtigheid, een goede hygiëne en een dosis gezond verstand doen de kans voor het oplopen van een gezondheidsprobleem aanzienlijk dalen", beklemtoont de reisorganisatie. "Dus beter geen rauw vlees eten en opletten met salade. Het is ook goed uitkijken voor ijsjes, want die kunnen een bron van infectie zijn.Voor ijsblokjes gebruikt men het best flessenwater dat niet in de zon heeft gestaan. Zelfs voor tanden poetsen kan men het best flessenwater gebruiken. Meer dan regelmatig de handen wassen is een must, zeker ook voor kinderen, die daar niet altijd bij stilstaan."

Ten slotte zorgt men er het best voor dat men niet te veel in door airco te sterk afgekoelde plaatsen terechtkomt of dat het verschil met buiten- en binnentemperatuur te groot is", beveelt Touring ook aan. Bij mobiliteitsclub VAB werd "gelukkig geen toename van het aantal oproepen" voor mensen met infecties vastgesteld.