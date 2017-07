"De extra informatie die werd aangebracht, was op het ogenblik van de screening nog niet voorhanden", verklaart de federale politie. "In de andere gevallen werd de beslissing wel behouden. De betrokken personen werden daar ook via mail van op de hoogte gebracht."

Volgens de federale politie werd de controle gebaseerd op het artikel 34 van de Wet op het Politieambt en is ze op een transparante en wettelijke manier uitgevoerd: "De mogelijkheid van zo'n controle stond vermeld in de voorwaarden van de organisatie bij het aankopen van een toegangsticket".

De identiteitscontrole werd in dit geval op voorhand gedaan "omdat een identiteitscontrole ter plaatse praktisch quasi onmogelijk zou zijn. Ze zou voor erg lange wachtrijen kunnen zorgen en zo ook een onveilige situatie creëren".