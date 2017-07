Ook België doet mee aan de trend. The House of Edward in Gent zet ook in op halaltoeristen. Zij voorzien bijvoorbeeld in de badkamer een kraantje voor de rituele reiniging. “We krijgen veel moslims over de vloer, vooral uit het buitenland. De meesten herkennen meteen dat kraantje en zijn aangenaam verrast. Ze dachten dat enkel hotels in moslimlanden dat installeerden”, zegt Rachida van The House of Edward. De grote baas van het hotel komt zelf uit Abu Dhabi en vond het belangrijk dat er rekening gehouden werd met toeristen die een andere cultuur hebben.