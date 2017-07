Van Houtem zegt dat er enkele technieken zijn die u in het dagelijkse leven kan toepassen en die achteraf kunnen helpen met onderhandelen. "Het belangrijkste om te weten is het volgende: Wat u niet vraagt, kan u niet krijgen. Pas dit gewoon toe in het dagelijkse leven en u zou versteld staan hoeveel u gedaan kan krijgen", zegt Van Houtem.

Van Houtem illustreert dit aan de hand van volgend voorbeeld: "Natuurlijk is de manier waarop u dingen vraagt bepalend. Een voorbeeld hiervan is als u tijdens het winkelen aan een winkelier korting vraagt. Kan ik op dit product 15 procent of 20 procent korting krijgen? Bij uw openingszin laat je de keus aan de persoon die voor je staat. Als u mensen een keuze geeft, gaan ze hier sneller op ingaan. Dat komt ook beter over dan Kan ik hier korting op krijgen."

Een andere tip die u in het dagelijkse leven kan toepassen, is in elke situatie het voordeel van de andere analyseren. "Zodat als iemand je iets vraagt, je zelf iets kan voorstellen in het voordeel van die persoon. Mensen zijn dan ook sneller geneigd om toe te geven."

Wat ook nog helpt is een stilte laten vallen als iemand u net iets heeft voorgesteld. Meestal zal die persoon daarna ook een concessie doen.