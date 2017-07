Wagen in brand gestoken en kogelinslagen gevonden in Wilrijk

In Wilrijk in Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand, het vuur was aangestoken. Volgens de Antwerpse politie werden daarvoor enkele schoten gehoord. In de rolluiken van een woning werden kogelinslagen gevonden. Het is niet de eerste keer dat een auto in brand wordt gestoken en dat er wordt geschoten.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Wagen in brand gestoken en kogelinslagen gevonden in Wilrijk

In Wilrijk in Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand, het vuur was aangestoken. Volgens de Antwerpse politie werden daarvoor enkele schoten gehoord. In de rolluiken van een woning werden kogelinslagen gevonden. Het is niet de eerste keer dat een auto in brand wordt gestoken en dat er wordt geschoten.