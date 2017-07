Waarom zet Vlaanderen de stap naar digitale meters? De klassieke Ferraris-meters die in elke woonst hangen, worden simpelweg niet meer gemaakt. Bovendien evolueren we naar een gedigitaliseerde samenleving, wat de stap naar zulke meters logisch maakt. De "slimme meters" passen ook in het beleid van de Vlaamse regering om te evolueren naar meer gedecentraliseerd waarin meer lokaal energie wordt opgewekt.

De Vlaamse regering kiest voor eenvoudige digitale meters, met de mogelijkheid ze uit te breiden met slimme toepassingen. In eerste instantie zullen de netbeheerders de data beheren. Dit zal na vijf jaar wel geëvalueerd worden.

Via de digitale meters worden zeer grote hoeveelheden verbruikersdata uitgewisseld. In overeenstemming met de privacywetgeving, legt het ontwerpdecreet fikse administratieve boetes vast in geval van gegevensmisbruik. De boete per kalenderdag start bij 1.000 euro en kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet van de databeheerder.