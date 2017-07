Videoref doet zijn intrede in het Belgische voetbal

Op de Confederation's Cup werd het al gebruikt, maar nu doet het ook zijn intrede in de Belgische voetbal: de videoref. In oefenwedstrijd werd het al getest en volgende week wordt de scheidsrechter bijgestaan met videobeelden in de wedstrijd op de supercup tussen landskampioen Anderlecht en bekerwinnaar Zulte-Waregem.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Videoref doet zijn intrede in het Belgische voetbal

Op de Confederation's Cup werd het al gebruikt, maar nu doet het ook zijn intrede in de Belgische voetbal: de videoref. In oefenwedstrijd werd het al getest en volgende week wordt de scheidsrechter bijgestaan met videobeelden in de wedstrijd op de supercup tussen landskampioen Anderlecht en bekerwinnaar Zulte-Waregem.