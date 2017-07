"Aangezien we sinds 5 juli geen nieuwe gevallen hebben vastgesteld in België worden de toezichts- en bufferzones geleidelijk aan opgeheven. De risicoanalyse laat een aantal versoepelingen toe, specifiek voor sportduiven in de zone in Brunehaut en Rumes vanaf 14 juli en in de zone van Bassenge vanaf 17 juli. De evolutie van de situatie is geruststellend, maar we moeten aandachtig blijven aangezien het gevaar nog niet helemaal achter ons ligt", zegt Borsus in een persbericht.

Het FAVV wijst er nog op dat er voor de consument geen enkel gevaar is. "Alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden", klinkt het in het persbericht. Meer informatie over de maatregelen die nog gelden, in de bufferzone in Bassenge en in het toezichtsgebied in Brunehaut en Rumes, zijn te vinden op de website van het FAVV.