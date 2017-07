De Roemeense bende was eerder al actief in Duitsland en Spanje, maar kon begin dit jaar worden opgerold na een reeks feiten in ons land. Toch werden er sindsdien al kinderen van de twee families in Zwitserland betrapt bij soortgelijke feiten.

"Het gaat om een rondtrekkende dievenbende zich dagelijks bezig hield met het plegen van misdrijven", sprak de openbaar aanklager op het proces vorige week. "Het gaat om diefstallen in bankkantoren, die vaak gepaard gingen met geweld. De slachtoffers werden afgeleid, waarna hun geld werd gestolen. Nadien werd een groot deel van het geld overgeschreven naar Roemenië."

In totaal stonden zeven volwassen beklaagden terecht. De twee kopstukken van de bende kregen elk 50 maanden cel. Drie anderen kregen straffen van 30 en 36 maanden opgelegd. Nog twee andere Roemenen kregen 10 en 15 maanden gevangenisstraf.

Het inzetten van de kinderen werd niet weerhouden door de rechtbank omdat dat niet als verzwarende omstandigheid van een diefstal in het strafwetboek staat. De rechter vond het wel zeer laakbaar dat de ouders hun ouderlijk gezag hadden misbruikt om hun kinderen actief te betrekken bij het plegen van criminele feiten.