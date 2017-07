“De bedoeling is om minder zieken en afwezigen te hebben”, zegt bedrijfsleider Bart Vanderstraeten. Zijn bedrijf stuurt technici uit in ondersteuning naar diverse bedrijven. “Het is problematisch als er bij goed weer mensen gewoon thuis blijven. Zeker in vakantieperiodes hebben we geen reservetechnici die kunnen inspringen. Als we een klant niet kunnen helpen, is die ook ontevreden”.

Zijn collega Timothy Persoons treedt hem bij: “In tijden van festivals en sportevenementen zijn er mensen die op donderdagen, vrijdagen of maandagen eerder afwezig zullen zijn. Vaak waren dat vroeger dezelfde mensen. Maar sinds het systeem er gekomen is, moeten we vaststellen dat dat veel verminderd is”.