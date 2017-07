Auteur: Stijn De Groote, Jana Sergooris

Stijn De Groote, Jana Sergooris Komend voetbalseizoen krijgen we er in de eerste klasse nog wat extra scheidsrechters bij, want in 48 van onze competitiewedstrijden zal ook een videoscheidsrechter aanwezig zijn. Het is een testproject van de International Football Association Board, de instantie die de voetbalregels beheert. Ons land neemt er net zoals onder meer Duitsland, Nederland en de VS aan deel.