Daarnaast bestaan er ook gsm-blockers, zoals de SafeDrivePod. Dat toestel met bijhorende app komt uit Nederland en was daar zo populair dat het ook naar ons land is overgewaaid. De SafeDrivePod is een rond blokje dat je in de auto vastplakt en via Bluetooth verbindt met je gsm. Het blokje zendt een draadloos signaal uit om na te gaan of de auto rijdt. De applicatie op je gsm ontvangt het signaal dat je aan het rijden bent en blokkeert dan de toegang tot al de andere applicaties op je gsm. Je kan enkel nog handsfree bellen of je navigatiesysteem gebruiken. Ook hier heeft je baas de mogelijkheid om te kijken of en hoe je de SafeDrivePod gebruikt.