Een echtscheiding met onderlinge toestemming kan in principe snel en eenvoudig gebeuren. Voor ex-partners die al meer dan 6 maanden gescheiden leven, kan die procedure zelfs volledig schriftelijk verlopen. Die regeling wordt nu veralgemeend: alle scheidende koppels zullen in onderlinge toestemming via een schriftelijke procedure uit elkaar kunnen gaan.

Dat is niet alleen sneller voor het ex-koppel in kwestie, het betekent ook tijdswinst voor de rechtbank. Al relativeren verschillende familierechters die tijdswinst wel: volgens hen gaat het om een kleine minderheid van de scheidende koppels, en blijft de tijdswinst beperkt tot één zitting van hooguit enkele uren per week.

Ook enkele andere kleine ingrepen moeten voor meer efficiëntie zorgen. Zo worden de vrederechters bevoegd voor alle rechtszaken over bedragen tot 5.000 euro, in plaats van 2.500 euro nu. Dat betekent dat er meer processen voor het laagdrempelige en snelle vredegerecht zullen verlopen, en minder voor de rechtbank van eerste aanleg.