Als er geen uitwijkmogelijkheid is, onder de vorm van een pechstrook of pechhaven, dan lijkt het voor bestuurders misschien intuïtief beter om in hun voertuig te blijven zitten, tot politie en hulpdiensten ter plaatse zijn. "Dat is zeker niét het geval: in je auto blijven zitten is altijd een slecht idee. Die kooi beschermt je minder dan je zou denken. Als je aangereden wordt door voorbijrijdend verkeer, en die kans is groot, dan kan de situatie heel verkeerd aflopen", aldus Beeckman.

"Stuur je wagen dus nog zo veel mogelijk naar rechts en probeer die - desnoods via het raam of de passagierskant- te verlaten. Als er betonblokken of een vangrail staan: probeer daar dan overeen te kruipen. En in een geluidsmuur zijn altijd deuren waar je doorheen kan, misschien enkele meter verder dan de plek waar je gestrand bent."

Joni Junes van mobiliteitsorganisatie VAB beaamt. "Je moet al-tijd uit de wagen stappen, in geval van panne of een aanrijding. Als er geen pechstrook in de buurt is, probeer dan zo ver mogelijk rechts van de rijbaan te geraken. Als je wagen nog rol- en stuurbaar is, kan je proberen om de volgende afrit nog zo dicht mogelijk te bereiken", zegt ze. "Probeer in elk geval eerst jezelf in veiligheid te brengen. Focus je op de (beperkte) mogelijkheden die er zijn."