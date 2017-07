Het aantal vluchtelingen met een leefloon maakt momenteel 16 procent uit van alle begunstigen. De vluchtelingen blijven gemiddeld wel dubbel zo lang bij het OCMW als Belgen omdat ze vaak eerst een taal moeten leren. "Zonder een goede taalkennis is een integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt niet mogelijk", zegt Van Geertsom, "maar eens die taal verworven is, hebben ze evenveel kans op een job als iemand anders."

De vluchtelingen met een leefloon leven geconcentreerd in de grotere steden, alhoewel ze beter af zouden zijn in kleinere gemeenten, denkt Van Geertsom. "We zien dat in kleinere gemeenten er minder vluchtelingen zijn die een beroep doen op een leefloon en dat de vluchtelingen er meer kans hebben op een job."