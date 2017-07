Bij de inval in de Driesstraat in Vorst op 15 maart 2016, waar Salah Abdeslam samen met een andere kompaan kon ontsnappen, vonden speurders een computer. De inhoud? Verschillende documenten waaronder een handgetekende plattegrond van de school in Limburg.

Het gerecht vermoedt dat er op het schoolterrein mogelijk wapens werden opgeslagen van de terroristen van Parijs en Brussel, maar tot nu toe kon die piste nooit gestaafd worden met staalharde bewijzen. In de zomer van 2016 heeft de politie twee keer huiszoekingen gehouden met explosievenhonden, maar twee keer zonder resultaat.

Een verzwarend element is dat de voormalige conciërge van een gebouw naast de school een aangetrouwde neef van Mohamed Abrini was, de derde aanslagpleger van Zaventem. Die neef zou intussen gesneuveld zijn in Syrië.