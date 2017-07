De cijfers zijn duidelijk. In de 43 wachtposten die in het weekend ook 's nachts open zijn, komen er gemiddeld maar twee patiënten per nacht over de vloer. Een op de vijf ziet zelfs minder dan één patiënt per nacht. In slechts 14 procent van de onderzochte gevallen komen meer dan vier patiënten langs.

Het moet anders, vindt minister De Block, die met een plan komt om de wachtposten onder te verdelen in netwerken. Concreet zal er één netwerk van wachtposten komen per 400.000 inwoners. Per netwerk zal er dan bekeken worden welke wachtposten wanneer open zullen zijn. Het zou kunnen dat er nog maar één wachtpost per netwerk 's nachts open zal zijn. "Al zal dat ook worden bekeken bij steden en drukbezochte gebieden", zegt minister De Block aan VRT Nieuws.

"Het is sowieso wel de bedoeling dat de wachtposten beter met elkaar zullen samenwerken, zodat niet elke wachtpost een ploeg of chauffeur nodig heeft om misschien niemand te zien", zegt De Block. Er zal ook worden samengewerkt met de spoeddiensten.