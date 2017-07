"Een terrorist maakt namelijk geen onderscheid tussen politiemensen te voet of agenten die met een voertuig rijden", zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV. "Die laatste mogen namelijk wel een wapen en kogels dragen, waarom de anderen dan niet? Wij willen dat alle agenten die op het defilé aanwezig zijn zichzelf en andere burgers kunnen beschermen."

Het gaat in totaal om ongeveer 120 politiemensen. "Bovendien moeten alle agenten die meelopen in het defilé hun wapen ook aan de rechterkant dragen", voegt Stéphane Deldicque van de christelijke vakbond ACV er aan toe. "Compleet belachelijk als je weet dat er ook linkshandige agenten zijn."

"Wij hebben voor alle duidelijkheid respect voor het protocol", stelt Medo, "maar je moet soms realistisch blijven." Volgens Deldicque is veiligheid nog altijd belangrijker dan het protocol.

Beiden hopen dat er snel duidelijkheid is over de kwestie, liefst voor 21 juli natuurlijk. "We hebben ook nog altijd onze stakingsaanzegging lopen", besluit Deldicque. "Als er niet naar ons geluisterd wordt kunnen we desnoods ook actie voeren. Dat wil zeggen het defilé hinderen of niet komen opdagen."