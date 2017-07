Vanaf diezelfde datum zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) met 0,9 procent stijgen. Concreet zal het barema voor een samenwonende overgaan van 701,72 euro naar 708,03 euro en voor een alleenstaande van 1.052,58 euro naar 1.062,05 euro.

Het vakantiegeld wordt opnieuw geherwaardeerd voor alle gepensioneerden van het stelsel van de werknemers, bijna 2 miljoen gepensioneerden dus. De verhoging in de maand mei bedraagt 2,25 procent, zowel in 2017 als in 2018.