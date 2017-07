De Croo is niet gewonnen voor de strategie van Proximus om klanten meer data te geven, maar daar tegelijk ook meer geld voor te vragen. In het buitenland gaan volumestijgingen gepaard met prijsdalingen, zei hij. De minister blijft ook bij zijn oproep aan de consument om prijzen te vergelijken en van operator te veranderen als er elders een goedkoper aanbod blijkt te zijn. Eerder lanceerde hij die oproep al in een reactie op een prijsverhoging van Proximus.

De drie grote operatoren in België behoren volgens De Croo voor mobiele data tot de acht duurste ter wereld. Leroy had woensdag in de Kamercommissie Infrastructuur nog alle moeite gedaan om de politici te bewijzen dat het wel meevalt. Zo toonde ze een statistiek over de telecomuitgaven in Europa, waarbij België onder het EU-gemiddelde uitkomt. Leroy wees op het feit dat consumenten in Frankrijk meer besteden aan telecom dan in België, terwijl Frankrijk toch als een goedkoop telecomland bekend staat. "België doet het dus goed in een internationale vergelijking", dixit de CEO.

Bovendien moet Proximus ook enorm veel geld uitgeven aan investeringen, benadrukte Leroy al meermaals. In dat verband dreigde ze de investering van 3 miljard euro in een glasvezelnetwerk te schrappen als nieuwe regelgeving rond co-investeringen zou uitdraaien op een grote meerkost voor Proximus. De Croo vindt dat Leroy daar niet nerveus op moet reageren. De manier waarop de co-investering zal moeten verlopen, ligt nog niet vast. De operatoren kunnen nog tot 15 september reageren op de bevindingen van telecomregulator BIPT, aldus De Croo. Hij hoopt op een onderhandelde oplossing tussen Proximus en Orange, dat graag mee op de glasvezeltrein wil springen.

Tot slot lijkt De Croo ook af te willen van het beeld dat de Belgische staat Proximus als melkkoe gebruikt. Miljoenen aan dividenden van het telecombedrijf komen jaarlijks in de staatskas terecht. De voorganger van Leroy, wijlen Didier Bellens, vergeleek het met een kind dat om zijn sinterklaas komt vragen. De Croo nam daar afstand van. "Ik heb nog nooit gebeld om een dividend te vragen", zei hij. De Croo pleit niet voor een maximaal dividend op korte termijn door investeringen te schrappen, maar vraagt een langetermijnbeleid in een markt waarin meer concurrentie speelt.