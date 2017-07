Bouw van speciale vleugel in Merksplas is van start gegaan

In het Centrum voor Illegalen in Merksplas wordt volop gewerkt aan een nieuwe 'speciale vleugel'. Die vleugel zal onderdak bieden aan 14 illegalen die een veiligheidsrisico vormen of die niet met anderen samen kunnen zitten, vòòr ze het land worden uitgezet.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Bouw van speciale vleugel in Merksplas is van start gegaan

In het Centrum voor Illegalen in Merksplas wordt volop gewerkt aan een nieuwe 'speciale vleugel'. Die vleugel zal onderdak bieden aan 14 illegalen die een veiligheidsrisico vormen of die niet met anderen samen kunnen zitten, vòòr ze het land worden uitgezet.