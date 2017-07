Gisteren trok Tae-Yoon voor zijn werk naar een bedrijf in Genk waar hij een fotoshoot moest doen. De afspraak was al enkele dagen geleden vastgelegd via mail. “Nummer 29? Of is het nummer 19? Oh, u spreekt Nederlands? Ja, ik verwees naar de nummertjes van het menu bij de Chinees.” Met deze racistische woorden sprak de zaakvoerder hem aan.

“Ik was op het moment zelf te verbaasd om te reageren. Maar het is zeker niet de eerste keer dat iemand nummers van de menukaart van de lokale Chinees naar mij roept”, vertelt Tae-Yoon. “Enkele jaren geleden kreeg ik het ook al eens aan de stok met een koppel waarvan de man vroeg om een portie loempia’s en bami goreng.”

Toch bleef het gisteren niet bij die ene opmerking. Even later zei de zaakvoerder tegen een personeelslid: “Zo zie je maar, ook als je een buitenlander bent en geen diploma’s hebt, kan je werk vinden met wat bijscholing.” “Het zijn uitspraken die me gewoon aan mezelf doen twijfelen. Ik was er echt niet goed van. Ik besef dat ik voor sommige mensen altijd een tweederangsburger zal zijn.”

Tae-Yoon zegt zelf dat dergelijke racistische commentaren zeker een paar keer per jaar gebeuren. “Soms denk ik dat we het probleem niet meer kunnen zien. Misschien ben ik er ook ondertussen alerter voor geworden. Maar als groepjes jongeren naar me zitten te wijzen en ‘Chinees’ roepen, ja, dat doet wat met je.”

Tae-Yoon Michielsens heeft Zuid-Koreaanse roots. Als baby van 6 maanden werd hij geadopteerd door zijn Antwerpse ouders. “Ja, ik zie er anders uit dan de doorsnee-Belg maar ik ben hier opgegroeid en werd opgevoed door Belgische ouders. Ik behaalde hier mijn diploma’s en ik spreek 2 van de 3 landstalen. Dit is mijn thuis.”

Tae-Yoon deelde zijn verhaal op Twitter met zijn 4.000 volgers. Onder anderen Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten reageerde al, net zoals de stad Genk waar het incident plaatsvond.